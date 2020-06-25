مصر.. مصدر يكشف عن تدهور خطير في حالة الفنانة رجاء الجداوي

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، التي تتواجد فيها الفنانة رجاء الجداوي عن تطورات خطيرة في حالتها الصحية.

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وقال المصدر الطبي أن الفنانة ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن، لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

وأكد المصدر الطبي، في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أن الأكسجين في الدم للفنانة رجاء الجداوي منتظم وجيد مع جهاز التنفس، لكنها فاقدة الوعي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، مطالبا محبيها بالدعاء لها، بأن يتم شفاؤها على خير.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

المصدر: RT