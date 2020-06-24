العراق.. مواطن يقف بجانب جثمان أبيه ويشكو سوء الخدمات الصحية - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق اليوم الأربعاء، فيديو يشتكي فيه مواطن من عدم الاستجابة السريعة من قبل الفرق الصحية في البلاد ودفن جثمان أبيه الذي توفي بكورونا.

ويظهر في الفيديو المتداول، شاب يرتدي كمامة طبية، وهو يقف بجانب شخص كبير في السن ممدد على السرير، قال إنه والده.

وأضاف: "نحن من منطقة الشعب ببغداد، ووالدي توفي منذ ساعات طويلة، بعد 13 يوما معاناة من إصابته بفيروس كورونا".

وتابع: "اتصلنا بالفرق الطبية والإسعاف ولم يأت أحد لأخذ الجثة ودفنها، أنا الآن لا أعرف ما الذي ينبغي علي فعله".

وقال: "أنا مضطر لدفنه في البيت".

المصدر: RT