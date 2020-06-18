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مصر.. وفاة مذيع في قناة مشهورة بفيروس كورونا

مجتمع

مصر.. وفاة مذيع في قناة مشهورة بفيروس كورونا
Reuters
مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الإعلامي والمذيع في قناة "العاصمة" محمد الدالي اليوم الخميس، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مصر.. وفاة مذيع في قناة مشهورة بفيروس كورونا
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المذيع محمد الدالي
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ونعت الفنانة والإعلامية رانيا ياسين، صديقها المذيع عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون يا دالي، لا أستطيع أن أصدق، استغفر الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "كم كنت طيب القلب لا تفارقك الابتسامة، متفائلا دوما، تحب الخير للجميع، وأجدع خلق الله مع كل أصحابك وزملائك، الله يرحمك يا محمد ويصبر والدتك وزوجتك وكل أسرتك.. كم أنا حزينة".

كان الإعلامي الراحل محمد الدالي، مذيعاً في قناة "العاصمة"، وشغل منصب رئيس قناة "الحدث اليوم" عام 2016.

المصدر: الوطن

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