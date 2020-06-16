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الجزائر.. سائق متهور يتسبب في حادث خطير ويلوذ بالفرار (فيديو)

مجتمع

الجزائر.. سائق متهور يتسبب في حادث خطير ويلوذ بالفرار (فيديو)
Screenshot/Facebook
حادث سير في الجزائر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر لحظة تسبب سائق متهور في انقلاب سيارة بمنطقة دالي إبراهيم في العاصمة الجزائر.

ويظهر الفيديو مضايقة السائق لسيارة أخرى على الطريق السريع، وأدت مناوراته الخطيرة في النهاية إلى انحراف السيارة الثانية واصطدامها بشكل عنيف بحافة الطريق.

وقال مصور الفيديو إن السيارة التي تسببت في الحادث كانت تقل 4 شباب قاموا بالتضييق على الضحية وشتموه.

وأوضح مغردون أن صاحب السيارة التي تعرضت للحادث أصيب بجروح طفيفة، فيما تجري قوات الأمن تحقيقا في الواقعة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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