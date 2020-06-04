السيطرة على حريق في مستشفى "دار الشفاء" بالقاهرة (فيديو)

أعلنت فرق الدفاع المدني في مصر اليوم الخميس، سيطرتها على حريق كبير اندلع في مستشفى "دار الشفاء" في حي العباسية بالقاهرة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن "الحريق اندلع في أحد أقسام المستشفى، حيث تمكن أفراد الإطفاء من إخماده، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات بين المواطنين".

وكشفت المعاينة الأولية أن "الحريق نشب في مخزن بداخله عدد من الأسرة القديمة"، مرجحة أن يكون سبب الحريق "تماس كهربائي في أحد الوصلات".

واستبعدت التحقيقات أن يكون هناك شبهة جنائية في الحادث.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: وكالات مصرية