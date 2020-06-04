القضاء المصري يمدد حبس "هرم مصر الرابع" 15 يوما على ذمه التحقيق

قرر قاضي المعارضات في مصر اليوم الخميس، تمديد حبس المتهمة حنين حسام المشهورة بـ"فتاة التيك توك" أو "هرم مصر الرابع"، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد القبض عليها منذ شهر تقريبا.

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واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وأقرت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة في ما بينهم.

وقالت إنها تواصلت إلكترونيا مع مديرة الشركة وهي صينية الجنسية والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقدا إلكترونيا بينها والشركة على تصويرها شهريا نحو عشرين مقطعا مصورا لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهريا بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق.

وأكدت أنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكانت غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية