محكمة مصرية تؤيد حكما بحبس الفنان أحمد الفيشاوي

أيدت محكمة مصرية حكما بحبس الفنان أحمد الفيشاوي على خلفية نفقة ابنته.

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وقررت محكمة جنح الدقي، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وجاء رفض معارضة الفيشاوي على قرار حبسه، بعدما أعلنت المحامية ودفاع أحمد الفيشاوي، أنه جرى إعلامهم بالقضية في مكان قديم لم يعد موكلها مقيما فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانوني، وهو ما لم يحدث.

وأضافت محامية أحمد الفيشاوي، أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

وذكرت أن إقامة لينا مع والدتها في إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت منذ فترة طويلة بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.

المصدر: اليوم السابع