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العراق.. القبض على أكبر سارق سيارات في بغداد

مجتمع

العراق.. القبض على أكبر سارق سيارات في بغداد
Reuters WISSM AL-OKILI
عنصر أمني عراقي - أرشيف
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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، القبض على صاحب أكبر رقم في سرقة السيارات ببغداد، عقب قيامه بـ48 عملية سرقة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إنه "وبعملية استخبارية محكمة، ألقت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية القبض على المتهم (س.ف.ك)، حيث قام بسرقة السيارات عن طريق عمليات التسليب والخطف في مناطق متعددة".

وأضافت، أن "المتهم قام بسرقة 48 سيارة مختلفة الأنواع".

وأشارت الشرطة، إلى أن "معلومات استخبارية دقيقة وردت بوجود المتهم في منطقة المشتل ببغداد، وبعملية محكمة بالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث اللواء الأول للشرطة الاتحادية، ألقي القبض عليه، وتمت إحالته إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

المصدر: RT

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