ما التخصصات التي يتوق إليها خريجو المدارس الروسية؟

أجرى موقع Skysmart الروسي بالتعاون مع دار النشر والطباعة "بروسفيشيني" الروسية استطلاع رأي خريجي المدارس الثانوية الروسية، لاستيضاح التخصصات والكليات التي يريدون الالتحاق بها

واتضح أن 20% منهم يفضلون تكنولوجيات المعلوماتIT . وشغل تخصص الطب المرتبة الثانية حيث يفضله على التخصصات الأخرى 12% من المشاركين في استطلاع الرأي.

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وتضمن التصنيف أيضا كليات الاقتصاد (10%)، الحقوق (9%)، الرياضيات والميكانيك (7%)، الفيزياء 5%. واختار %4 فقط كلية البيولوجيا

أما كليات العلوم الإنسانية واللغات الأجنبية فيريد الالتحاق بها 6% من المشاركين في الاستطلاع.

وقرر الالتحاق بكليتي الكيمياء والتاريخ 3% . وجنت كليتا الجغرافيا والآداب 1% من أصوات خريجي المدارس الثانوية.

وأشار 10% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أنهم يفضلون كليات أخرى حيث حصد تخصص التربية غالبية أصوات المشاركين.

فيما قال 88% من المشاركين إن الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في روسيا لم تؤثر على رغبتهم في الالتحاق بالجامعات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا