ممثلة الصحة العالمية في روسيا: لا نستبعد موجة ثانية لـ "كوفيد-19"

قالت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن مكافحة "كوفيد-19" تتطلب السرعة وتوحيد الجهود العالمية، ولن نتمكن من وقفه قبل أن تنتشر في جميع أنحاء العالم.

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وأشارت فوينوفيتش، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن إمكانية الحد من انتقال المرض من شخص لآخر، تكمن في التدابير المتخذة في مكافحة الوباء، مؤكدة أن روسيا اتخذت منذ البداية التدابير والاجراءات اللازمة لمنع انتشاره، ما ساعد كثيرا في الحد من انتقال العدوى وتخفيض معدل الوفيات، مشيرة على سبيل المثال، إلى أن روسيا تمكنت من إعداد المنظومة الصحية لتتناسب مع زيادة عدد المصابين.

و بخصوص إلغاء قيود العزلة الذاتية المفروضة تدريجيا في بعض المناطق، أشارت ممثلة المنظمة العالمية، إلى ضرورة تقييم كل كيان لإمكانياته الذاتية في مواجهة "كوفيد-19" إذا تجدد ازدياد عدد الإصابات، مذكرة بأهمية سرعة تشخيص المصابين واتصالاتهم لعزلهم وعلاجهم. هذه التدابير تسمح بالعودة إلى واقع الحياة الطبيعية.

ووفقا لها، يجب أن تستمر القيود المفروضة لحين ظهور لقاح مضاد للفيروس.

وتضيف، يجب أن يفهم الجميع، بأنه من الممكن أن تظهر موجة ثانية من "كوفيد-19" حيثما كانت الموجة الأولى. لذلك من الضروري مراعاة التدابير الاحترازية المعتمدة.

المصدر: فيستي. رو