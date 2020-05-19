شاهد.. تصرف "غير مقبول" من شابين داخل سوبرماركت يثير غضب السعوديين!

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي غضبا في السعودية، حيث قام شابان بفتح قناني عصائر موجودة على رفوف أحد المحلات التجارية، ليشربا منها ثم يرجعاها إلى مكانها.

ويظهر في الفيديو الشخص الأول وهو يقوم بفتح قنينة العصير ويتناول منها قليلا، ثم يفتح قنينة أخرى، داعيا زميله إلى عدم إحداث ضجيج ليتمكن مما يفعله.

ويبدو أن زميله الذي كان يصور الفيديو لم يكن مقتنعا تماما بما يحدث، وقرر سحب القنينتين، بعد أن شرب الشخص الأول منهما.

وأثار التصرف الذي وصفه نشطاء بأنه "مقزز وغير مقبول"، غضبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث طالب مغردون السلطات المختصة بالتحرك والقبض على الشابين ومعاقبتهما، فيما لم يحدد بعد في أي منطقة حدثت هذه الواقعة.

مقيمان يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض. pic.twitter.com/mECFSKYNry — السعودية اليوم (@alsaudi_today) May 18, 2020

المصدر: RT