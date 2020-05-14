الحكومة الروسية قد تمنح الإقامة لأجانب يشترون عقارات في البلاد

أعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية مشروع قانون يسمح لرجال الأعمال الأجانب الذين يشترون عقارات بالحصول على الإقامة الدائمة في البلاد. كما ورد في صحيفة "إزفيتسا" الأربعاء 13 مايو.

إقرأ المزيد

ويعتبر الخبراء في الوزارة الروسية أن إدخال تعديلات في القوانين بهذا الشأن سيكون حافزا لاستقطاب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي.

وتتوقع الوزارة أن ينخرط الأجنبي الحاصل على الإقامة الدائمة في روسيا آجلا أو عاجلا في حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على مناخ الأعمال في روسيا.

فيما لم يحدد خبراء الوزارة ما هي أنواع العقارت الواجب اقتناؤها للحصول على الإقامة وهل ستكون تلك العقارات تجارية أو خاصة.

وقالت الصحيفة إن الخبراء لا يزالون يدرسون التجارب الأجنبية في هذا المجال ليختاروا الأمثل.

يذكر أن قطر أصبحت أول بلد خليجي سمح عام 2018 للأجانب بالحصول على الإقامة القطرية والتمتع بكافة الحقوق التجارية ونظام التأمين الاجتماعي في البلاد.

المصدر: إزفيستيا