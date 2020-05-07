منى اليمنية طفلة تواجه كورونا بالوقاية في مخيم للاجئين.. فيديو وصور

نشرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونسيف)، مشاهد تظهر طفلة يمنية نازحة تدعى منى زايد (10 سنوات)، تتحدى كورونا بالوقاية منه في مخيم "الشعب" في عدن حيث تعيش مع أهلها.

وتروي الطفلة خلال مقطع الفيديو الذي نشرته المنظمة الدولية على "يوتيوب"، الوضع البائس في اليمن حاليا، وكيفية تعاملها الحذر هي وأسرتها واتخاذها الإجراءات الوقائية تجنبا لعدوى فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، حيث تقول إنها تحاول جمع المياه عندما يقل عدد الناس، لأنه عندها تكون احتمالات العدوى بفيروس كورونا أقل.

ويظهر مقطع الفيديو، قيام الطفلة منى زايد بغسل يديها جيدا، وتنظيف الخضروات بعناية لمنع انتقال عدوى الفيروس.

وتقول منى زايد، إنها تعرف أنه من المهم أن يغسل الناس أيديهم بانتظام للمساعدة في منع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن سكان المخيم لا يملكون دائما الصابون، لكنهم ما زالوا يحاولون غسل أيديهم جيدا.

المصدر: "اليوم السابع"