الجزائر.. غضب من مسلسل أساء للسيدة خديجة

أثار مسلسل تلفزيوني يعرض على قناة جزائرية خاصة غضبا واسعا، بسبب إساءته للسيدة خديجة، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وبثت قناة "الجزائرية وان"، الجمعة، حلقة من مسلسل "أحوال الناس"، تعالج مكانة المرأة المطلقة في المجتمع الجزائري.

وتضمن أحد المشاهد "تعرضا" للسيدة خديجة، إذ ظهرت امرأة وهي تدافع عن زواج المطلقة قائلة: "الرسول صلى الله عليه وسلم وداها (تزوجها) هجالة (كلمة سوقية تطلق على الأرملة للنيل من سمعتها)"، في إشارة إلى السيدة خديجة.

وتسببت الحلقة بموجة غضب شديد بين مشاهدين ومنظمات وأحزاب سياسية.

وقالت جمعية "العلماء المسلمين الجزائريين"، عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "الجرأة على أمهات المؤمنين جريمة أيها الإعلام المعتل"، وأضافت أنها برامج رديئة وسطحية وجريئة على المقدسات.

ودعا نشطاء ورجال دين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيقاف المسلسل وإغلاق القنوات الإعلامية التي تبث مثل تلك الأعمال.

ولم يصدر تعليق فوري من القناة ولا منتج المسلسل بشأن حالة الغضب من المسلسل.

"نوميديا" و"الشروق"

والأسبوع الماضي، أنذرت "سلطة ضبط السمعي البصري" (هيئة حكومية تراقب عمل القنوت التلفزيونية)، قناتي "نوميديا" و"الشروق" الخاصتين.‎

وبثت قناة "نوميديا" برنامج كاميرا خفية باسم "أنا وراجلي (أنا وزوجي)"، اعتبر منتقدون أنه "مهين للمرأة ومسيئ لقيم المجتمع"، بينما بثت "الشروق" مسلسلا هزليًا باسم "دار العجب" اعتبر مسيئا لتونس، حيث عالج بشكل ساخر تقديم الجزائر وديعة مالية لتونس بقيمة 150 مليون دولار.

وقدمت القناتان اعتذارا رسميا للجزائريين ولتونس، وسحبتا البرنامجين من الشبكة البرامجية لشهر رمضان.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتقد هذه البرامج وطالب القنوات التلفزيونية بـ"رفع المستوى"، ملمحا إلى أنها تدخل في السب والتجريح.

وقال تبون، في لقاء مع وسائل إعلام محلية "عندما يصل الأمر إلى إنجاز برنامج فكاهي يخلق لي مشاكل دبلوماسية، هذا غير مقبول.. ارفعوا المستوى".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية