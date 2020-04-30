علماء: مكافحة فيروس كورونا يساعد على تخفيف أوبئة الإنفلونزا

أعلن علماء جامعة لانكشاير المركزية البريطانية، أن مكافحة فيروس كورونا COVID-19 والتدابير الوقائية التي اتخذت في هذا المجال، قد تضعف أوبئة الإنفلونزا الموسمية.

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ويشير العلماء، إلى أنه قبل انتشار وباء فيروس كورونا، كان 32% من الرجال و64% من النساء يغسلون أيديهم بعد استخدامهم المرحاض. أما الآن في مرحلة مكافحة وباء فيروس كورونا، فقد اعتاد الناس على اتباع عادات مفيدة. حيث ارتفعت نسبة الذين يغسلون أيديهم باستمرار إلى 83%.

ويضيف العلماء، لقد تعود الناس على مراعاة المسافة المطلوبة للوقاية من الوباء.كما أن عامل غلق المدارس، كان له تاثير كبير في مكافحة فيروس كورونا، لأن الأطفال هم ضمن مجموعة الخطر، بسبب ضعف منظومة مناعتهم وكثرة اتصالاتهم.

وقد أكدت الحياة صحة استنتاجات العلماء البريطانيين، فمثلا كان مستوى إصابات الأطفال في اليابان في فبراير عام 2020 أقل بنسبة 60% من نفس الفترة في عام 2019. ونفس الشيء يلاحظ في البلدان الأوروبية.

المصدر: فيستي. رو