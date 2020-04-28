مصر.. جريمة بشعة ضحيتها رجل متزوج من 4 سيدات

وقعت جريمة بشعة في مصر بشارع المنشية بمنطقة الهرم بالجيزة، حيث كان الضحية رجلا متزوجا من 4 سيدات، قتلته زوجته الرابعة وهو نائم.

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وورد بلاغ لشرطة النجدة بالجيزة، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، وبدأت في إجراء معاينة المكان.

وكشفت المعاينة عن جثة لشخص قضى خنقا بدخان الحريق.

وأكدت تحريات الشرطة أن الضحية من مركز البلينا بمحافظة سوهاج، يعمل سائقا في الكويت، متزوج من 4 سيدات، ولديه بنتان، وتزوج الرابعة، منذ فترة زمنية قليلة، لكي تجنب له ولدا، وأنه كان مقيما بمفرده وقت الجريمة.

وأكد عدد من جيران المجني عليه أن زوجته الرابعة لم تكن معه وقت الجريمة، إلا أن أحد الجيران أكد لضباط المباحث، أن زوجته كانت موجودة في وقت الحريق.

وتفقدت قوات الشرطة الكاميرات القريبة من الشقة، وبدأت في فحصها، ورصدت الكاميرات لحظة دخول وخروج الزوجة بعد 7 دقائق من الحريق، وتم عرض تلك المعلومات على النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، والتحفظ عليها في قسم شرطة الهرم.

عقب ضبط المتهمة، تمت مواجهتها بما جاء على لسان الشهود، ومقاطع الفيديو التي سجلتها الكاميرات، فاعترفت بتفاصيل جريمتها، في محضر الشرطة قائلة: "قتلته.. كان عايز يطلقني علشان مخلفتش الولد.. أنا الزوجة الرابعة له.. وكان عايز يتجوز تاني.. طلعت الشقة واستغليت إن هو نايم.. وولعت فيها.. وقلت يموت محروق والناس تقول مات بسبب الحريقة.. وابعد الشك عني".

وتمت إحالتها للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: الوطن