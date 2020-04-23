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الإمارات.. إنقاذ 7 أشخاص إثر انفجار قاربهم

مجتمع

الإمارات.. إنقاذ 7 أشخاص إثر انفجار قاربهم
Reuters Ahmed Jadallah
اليخوت والقوارب في الإمارات
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نفذ المركز الوطني الإماراتي للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والسواحل، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لسبعة أشخاص إثر انفجار قاربهم.

وأشار المركز، إلى أن "القارب كان يقل 7 أشخاصا، ستة إماراتيون، وأردني واحد".

وقام المركز بقطر القارب من موقع الحادث إلى جزيرة السيفية الصناعية.

وأكد المركز إرسال شخصين إلى مدينة "شخبوط" الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

المصدر: "وام"

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