انخفاض عدد سكان روسيا عام 2019 أكثر من 300 ألف شخص

انخفض عدد سكان روسيا عام 2019 بأكثر من 300 ألف شخص وبلغ عدد الولادات 1481074 مولودا، فيما بلغ عدد الوفيات 1798307 حسبما جاء على موقع إدارة الإحصاء الروسية.

إقرأ المزيد

وشهدت جمهوريات شمال القوقاز الروسي فقط ارتفاع عدد السكان بمقدار 62418 شخصا حيث زاد عدد الولادات عن عدد الوفيات.

ويعود نصف هذا المعدل (31036 شخصا) إلى جمهورية داغستان. أما جمهورية الشيشان فسجل فيها أعلى معدل لزيادة السكان لكل 1000 نسمة وهو 16 شخصا. كما سجل هناك أكبر عدد للمواليد لكل 1000 نسمة وهو 20 مولودا.

فيما يتعلق بأقل عدد للوفيات (3 أشخاص لكل ألف نسمة) فإنه سجل في جمهورية إنغوشيا بشمال القوقاز أيضا. وهناك منطقة وحيدة في شمال القوقاز، وهي إقليم ستافروبول، التي زاد فيها عدد الوفيات عن عدد الولادات وبلغ انخفاض عدد السكان 3669 شخصا.

وسجل في جمهورية تيفا بجنوب شرق سيبيريا معدلا عاليا للولادات، وهو 17 مولودا لكل ألف نسمة.، إلا أن معدل الوفيات هناك عال كذلك وهو 8 وفيات لكل ألف نسمة.

بينما شهدت موسكو العام الماضي 135637 ولادة و120421 وفاة ، ما يعني أن الارتفاع الطبيعي لعدد السكان في العاصمة بلغ 15216 شخصا، أي نحو شخص واحد لكل ألف نسمة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا