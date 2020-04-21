مصر.. القبض على شباب وفتاة بتهمة إنشاء أول موقع إباحي مصري

أمرت النيابة المصرية بحبس شباب وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء وإدارة موقع إباحي مصري وتصوير أفلام جنسية وإذاعتها عبر شبكة الإنترنت على غرار المواقع الأجنبية.

إقرأ المزيد

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة حول ضلوع شخص في إنشاء موقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة ورفع المحتوى الإباحي الخاص بهما على الموقع الإلكتروني وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة وبأشكال مختلفة.

وبتشكيل فريق بحث وتحري أسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وكشفت أن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية ثم رفعها على الموقع الخاص به.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن رجال مباحث آداب الجيزة من ضبط المتهم متلبسا مع فتاة ورجل أثناء قيامهم بتصوير فيلم إباحي، وتم تحريز جميع المقاطع المصورة والبالغ مساحتها 200 غيغابايت فضلا عن تحريز بعض الملابس والأدوات والمعدات المستخدمة في الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بإنشاء موقع إباحي وبناء عليه قام باستقطاب الفتيات ومنهم إفريقيات وإقناعهم بتصوير الأفلام الجنسية مع آخرين داخل شقته بمقابل مادي.

كما تبين أن المتهم كان يقوم بعرض أجزاء من الأفلام الجنسية على موقعه مجانا والأفلام الكاملة بمبالغ مالية، حيث تحصل المتهم على مكاسب مالية كبيرة من الموقع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية