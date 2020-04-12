معمّرة برازيلية تدحر كورونا رغم عامها الـ97

غادرت السيدة البرازيلية جينا دال كوليتو البالغة 97 عاما مستشفى "فيلا نوفا ستار" في ساو باولو اليوم الأحد، بعد شفائها غير المتوقع من فيروس كورونا المستجد.

وعندما كانت جينا دال كوليتو تخضع للعلاج من أعراض كورونا في الأول من أبريل، اعتقد قليل من الناس أنها ستنجو من الفيروس القاتل.

ومع ذلك، خرجت من المستشفى على كرسيها المتحرك وسط تصفيق الأطباء والممرضين، لتصبح أكبر مريض معروف ناج من مرض "كوفيد-19" في البرازيل، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا.

وكان شفاؤها غير المتوقع بارقة أمل في البرازيل التي كشف المرض ضعف نظامها الصحي وأثار جدلا سياسيا حادا حول الوسيلة الأمثل لوقف انتشار الفيروس ووقف تداعي الاقتصاد.

المصدر: "رويترز"