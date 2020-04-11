إيران.. صدمة بعد انتحار طفلة بسبب الفقر

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طفلة في الثانية عشرة من العمر من محافظة إيلام، انتحرت بسبب الفقر المدقع الذي تعيشه أسرتها وعدم تمكنها من شراء لباس لعيد النوروز الذي انتهى قبل أيام.

وأفاد موقعا "Rokna" و"تين نيوز" الإيرانيان بمصرع الطفلة في المحافظة الواقعة غرب البلاد، من دون ذكر تفاصيل كيف نفذت عملية الانتحار.

وقالت الأنباء إن والد الطفلة مقعد، وإنها كانت تسكن مع أسرتها المكونة من خمسة أفراد في كوخ صغير بقرية فقيرة.

وشكل الخبر صدمة للمجتمع الإيراني، بينما قال المدعي العام في المدينة، إنه لا يمكن تقبل انتحار طفلة بسبب الفقر، داعيا المؤسسات الخيرية إلى تقديم العون إلى أسرتها.

وفاقمت العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018 من الأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل غير مسبوق في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية