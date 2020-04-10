السعودية.. السيول تجرف قطيعا من أجود سلالات الإبل

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على القويعية وضواحيها بالسعودية قبل عدة أيام، بغرق 70 رأسا من الإبل وفحلها الذي تصل قيمته إلى أكثر من 400 ألف ريال (106 آلاف دولار).

ويعود سبب غرق الإبل إلى هبوب رياح عاتية مع هطول الأمطار وانعدام في الرؤية، الأمر الذي دفع بالإبل إلى منخفض بالوادي الذي تصب فيه العديد من الشعاب حتى جرفتها مياه السيول جميعها، وغرقت باستثناء 7 منها.

وتعود الإبل للمواطن حمود بن محمد العصيمي، وقال نجله حمدان: "الإبل إبل أجدادنا، ولها أكثر من 200 عام متوارثينها، ولكن نحمد الله على ما قدر".

وأضاف: "ليلة الحادثة وقبيل المغرب بقليل كانت الإبل قريبة من مكان مقر المخيم ومقرها، حيث هبت رياح قوية مع عجاج كثيف، دفع بالإبل في ظل عدم الرؤية إلى الوادي".

وتابع: "الإبل غالية الثمن ومن سلالات طيبة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يخلف علينا بخير".

وثمن العصيمي المبادرة التي أطلقتها قبيلته وكل القبائل في مواقفهم الإنسانية في إهداء الإبل دعما ووقوفا منهم مع والده.

المصدر: "سبق"