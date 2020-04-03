دفن زعيم إفريقي داخل سيارته المرسيدس تنفيذا لوصيته!

دُفن زعيم سياسي من جنوب إفريقيا داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على المقود، تنفيذا لرغبته الأخيرة قبل وفاته.

وتوفي تشيكيد بيتسو (72 عاما)، وهو عضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة، الأسبوع الماضي، ونُقل إلى مثواه الأخير داخل سيارته مرتديا ملابسه البيضاء المفضلة لديه واضعا يديه على المقود، ومربوطا إلى الكرسي بحزام الأمان.

This gentleman so loved his Mercedes benz that he stated in his will that he had to be buried in it with him in a driving seat.Has materialism reached bizarre level of absurdity. With rains windows of this car with driver will be exposed. As a relative would implement this will? pic.twitter.com/ggyk8HnCGj — somadodafikeni (@somadodafikeni) March 31, 2020

وبعد ذلك، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارة مرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر).

وبعد ذلك، تم دفن رجل الأعمال السابق والأب لستة أبناء عبر مراسم دينية رسمية في المدفن العائلي في منزلهم بجنوب إفريقيا.

South #Africa: Traditional leader Tshekede Pitso honoured his final wish to be buried inside his trusty Mercedes Benz.

Chief Pitso, 72, was driven to his final resting place on back of a trailer dressed in his favourite white suit with both his hands attached to steering wheel pic.twitter.com/19mPfkvt5V — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 1, 2020

أصبح سياسي الحركة الديمقراطية المتحدة رفيع المستوى حديث الأمة مع جنازته الغريبة، التي شهدت حضورا حاشدا للقرويين الذين خرقوا قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا، من أجل الحضور.

وقالت ابنة الراحل، سيفورا ليتسواكا (49 عاما): "كان والدي في السابق رجل أعمال ثريا وكان لديه أسطول من سيارات مرسيدس، لكنه مر بأوقات صعبة في النهاية، وفقدها جميعها".

وأضافت: 'قبل نحو عامين اشترى لنفسه سيارة مرسيدس بنز مستعملة. ولم يمض وقت طويل قبل أن تتدهور حالته، لكنه كان يقضي الكثير من وقته فيها خارج المنزل".

وتابعت: "لم يكن قادرا على قيادتها، ولكن في هذا المكان كان سعيدا وقضى معظم وقته جالسا خلف المقود، وقال عندما يحين وقت وفاتي أريد أن أدفن فيها".

كان المالك السابق لسلسلة متاجر كبرى رئيسًا محليًا محترمًا ، وخرج القرويون في مجموعاتهم لمشاهدة الزعيم وهو يشيع إلى قبره عبر الشوارع.

Niyamnngcwaba umntu eSterkspruit Prof @ZakesMda andinabhongo. Tyhini bawo. This is Mr Tshekedi Pitso’s funeral in Jozana, Sterkspruit. pic.twitter.com/SygxrexuAF — nikelo mabandla (@nikelo_m) March 28, 2020

وتوفي المالك السابق لسلسلة متاجر كبرى، والزعيم السياسي، بيتسو، في الأسبوع الماضي، بعد خروجه من منزله سيرا على الأقدام إلى سيارته المتوقفة، حيث كان يستمع إلى الموسيقى داخلها و"الاسترخاء فقط" نظرا لأنه لم يكن قادرا على قيادتها.

وقالت مصادر عائلية إن الرجل كان بصحة جيدة، ولكنه توفي بسبب الشيخوخة وأنه أوصى أبناءه

(4 بنات إحداهن متوفية، وولدين) بدفنه في سيارته.

المصدر: ديلي ميل