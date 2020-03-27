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السعودية.. ذئب يقتحم مزرعة ويفترس 16 رأسا من الأغنام - فيديو

مجتمع

السعودية.. ذئب يقتحم مزرعة ويفترس 16 رأسا من الأغنام - فيديو
Reuters Faisal Nasser
تجارة الأغنام في السعودية - أرشيف
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أكد مواطن سعودي، أن ذئبا اقتحم مزرعته في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف بالمملكة، وأصاب وقتل 16 رأسا من الأغنام.

وقال المواطن عبدالكريم المريعي، إن "ذئبًا اقتحم مزرعته في حي قراطين بدومة الجندل، وقتل أغنامه وأصاب أخرى".

وأضاف، بأن "الذئب استخدم إحدى الفتحات في الشبك للتسلل إلى حظيرة الأغنام".

ودعا المريعي أصحاب المزارع المحيطة به إلى إحكام غلق حظائر أغنامهم خشية اعتداء الذئب عليها.

المصدر: "سبق"

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