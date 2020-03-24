كشف مجموعة دولية كبيرة لتجار بطاقات الائتمان المسروقة في روسيا

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي مجموعة إجرامية كبيرة لتجار البيانات المسروقة المسحوبة من بطاقات الإئتمان وبطاقات مصرفية أخرى للمواطنين.

وأجرى جهاز الأمن الفدرالي في مارس الجاري عملية خاصة في 11 إقليما روسيا أسفرت عن إلقاء القبض على 30 مجرما، بمن فيهم مواطنو أوكرانيا وليتوانيا ممن ارتكبوا جرائم مماثلة.

إقرأ المزيد

وصرح مصدر لوكالة "تاس" الروسية في أجهزة الأمن أن المجرمين استحدثوا شبكة من متاجر الإنترنت ضمت 90 متجرا تخصصت في بيع بطاقات الائتمان التابعة لمواطني البلدان المختلفة لتستخدم بيانات تلك البطاقات لسرقة الأموال منها، بما في ذلك عن طريق شراء البضائع الغالية عن طريق الإنترنت.

وأسفرت العملية الخاصة التي أجراها موظفو جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن مصادرة مبلغ قدره مليون دولار و3 ملايين روبل، فضلا عن الذهب والأسلحة والمخدرات وأجهزة متاجر الإنترنت وكذلك الهويات الشخصية المزورة لرجال الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن الروسية.

المصدر: فيستي