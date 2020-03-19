خان زوجته فأصيب بفيروس كورونا

أفاد تقرير جديد أن بريطانيا يعاني من "حالة ذعر شديد" بعد أن أصيب بفيروس كورونا في رحلة سرية إلى إيطاليا مع عشيقته.

وذكرت صحيفة ّذي صن" البريطانية أن المريض الذي لم يذكر اسمه، في أواخر الثلاثينات من عمره، و"ذو مكانة وظيفية رفيعة المستوى"، أخبر زوجته أنه في رحلة عمل داخل المملكة المتحدة.

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وعندما عاد إلى منزله، بدأت أعراض الفيروس القاتل تظهر عليه، وأكدت الاختبارات أنه مصاب بالمرض بالفعل، وفقا للتقرير.

وقال مصدر مطلع إن "هذا المريض هو حديث مسؤولي الصحة العامة، مشكلته مضحكة للغاية إذا لم تكن خطيرة جدا".

وأضاف المصدر: "اعترف الرجل للأطباء بما كان ينوي فعله في إيطاليا، وأن زوجته ليست لديها فكرة عما حدث .. إنها تعتقد أنه التقط المرض خلال رحلته التجارية".

وقال المصدر المطلع إنه من المتوقع أن ينجو الرجل من العدوى، على عكس عشيقته، فيما قامت زوجته بعزل نفسها في منزلهما الفخم في شمال إنجلترا.

وأضاف المصدر أن الرجل دخل في حالة "ذعر شديدة" ليس خوفا على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا وإنما لخيانته زوجته.

المصدر: نيويورك بوست