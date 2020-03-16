بعدما صدقت بتوقع انتشار كورونا.. متنبئة لبنانية: طبيب عربي سيجد العلاج!

توقعت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن ينتهي فيروس كورونا بين ليلة وضحاها، مشيرة إلى أن طبيبا عربيا سيجد العلاج.

توقعات عبد اللطيف، جاءت بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها، تنبأت فيه بانتشار وباء خطير خلال العام 2020.

وقالت عبداللطيف عبر قناة "سكوب الكويتية"، إن فيروس كورونا هو حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها.

وأضافت أن الفيروس سينتهي خلال شهرين في الدول العربية، مشيرة إلى أن إحدى الدول العربية ستخترع علاجا نهائيا لهذا الفيروس.

وقالت: "طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا".

من جهة أخرى، أشارت عبد اللطيف إلى أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أوروبا سيحصد عشرات الآلاف من الأرواح، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي خطير للغاية.

وكانت عبد اللطيف، قالت في توقعات نشرتها قناة "LBCI" اللبنانية ليلة رأس السنة، إن العام 2020 سيشهد انتشار فيروس خطير وقاتل.

المصدر: RT