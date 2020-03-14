الطريقة الأكثر فعالية للتخلي عن تناول الكحول

وصف علماء جامعة ستانفورد برنامج "12 خطوة" بأنه الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة الإدمان على الكحول.

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وقد حلل الباحثون تاريخ مرض الإدمان لأكثر من 10 آلاف شخص، ونشروا نتائج دراستهم في قاعدة بيانات مؤسسة كوكرين غير الربحية للمراجعات المنهجية.

وتفيد نتائج الدراسة، بأن برنامج "12 خطوة" كان في معظم الحالات البرنامج الأكثر فعالية من البرامج الأخرى المستخدمة في علاج الإدمان على الكحول.

ويشير البروفيسور كيث همفريز، إلى أن "مختلف خيارات برنامج "12 خطوة" لها نفس المفعول وساعدت مختلف الأشخاص بمن فيهم الشباب وكبار السن من الجنسين ومن المحاربين القدماء وغيرهم وكذلك سكان خمس دول على التخلي عن تناول الكحول. وهذا يشير إلى أن هذا البرنامج فعال جدا".

ويشير الخبراء إلى أن حقيقة فعالية هذا البرنامج، تركز على التفاعل الاجتماعي والدعم العاطفي من جانب المشتركين الآخرين فيه.

وتجدر الإشارة، إلى أن برنامج "12 خطوة" هو نموذج اجتماعي- نفسي لتأهيل المدمنين على الكحول، وتمت صياغته قبل أكثر من 80 سنة. ويقصد بالخطوة مختلف المبادئ التي على المدمن الموافقة على تطبيقها تدريجيا بصورة عملية.

المصدر: نوفوستي