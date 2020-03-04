تطوير المدرسة العسكرية للفتيات في بطرسبورغ (فيديو)

تشهد عملية تطوير فرع المدرسة العسكرية للفتيات في بطرسبورغ بناء منشآت جديدة تخص التعليم الإضافي والرياضة والموسيقى والفنون.

من بين تلك المنشآت مجمع رياضي وفني يتضمن قاعة للمبارزة وملعبا شتويا مسقوفا لألعاب القوى وقاعة للتمارين مزودة بالأجهزة الرياضية، وجناحا لمصارعة الجودو وغيرها من القاعات والصالات، فضلا عن مسرح عائم ستتوزع خشباته مباشرة فوق مياه نهر نيفا.

أفادت بذلك نائب وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، في اجتماع لمجلس الرعاية عقدته في الكلية الثلاثاء 3 مارس الجاري.

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وحسب ،شيفتسوفا، فإن بناء كل تلك المنشآت يبدأ العام الجاري في جزيرة "بيزيمياني" الواقعة على نهر نيفا.

وأوضحت نائب وزير الدفاع أن المجمع الرياضي والفني سيتضمن إضافة إلى للقاعات المذكورة صفوفا للرقص ومدرسة موسيقية ومركزا صحفيا بمختبر الفيديو وورشة للفن المسرحي والتصوير الفوتوغرافي وقاعة للحرف الشعبية.

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وأشارت، تاتيانا شيفيتسوفا، إلى أن المباني الرئيسية لكلية الطالبات العسكرية تتوزع في شبه الجزيرة لنهر نيفا وسيربطها بالجزيرة التي تطل عليها جسر مسقوف بطول 90 مترا لتتمكن الطالبات العسكريات من السير فيه والانتقال إلى الجزيرة حيث سيمارسن أنواعا مختلفة من الرياضة ويزاولن الفن المسرحي وغيره من الفنون.

يذكر أن فرع المدرسة العسكرية للفتيات تم تدشينها العام الماضي في بطرسبورغ، وتولت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، رئاسة مجلس رعاية المدرسة بعضوية ناب وزير الدفاع ،تاتيانا شيفتسوفا، ونائب وزير الدفاع لشؤون الإنشاء تيمور إيفانوف.

جدير بالذكر أن مدرسة الطالبات العسكريات التابعة لوزارة الدفاع لها فرعان في موسكو وبطرسبورغ.

المصدر: وزارة الدفاع