ابنة محمود ياسين تكشف تفاصيل موجعة عن مرضه

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، حقيقة الحالة الصحية لوالدها، وذلك بعد تداول أخبار صادمة تفيد بأن حالته تدهورت ولهذا السبب لم يستطيع الذهاب إلى عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك.

وخرجت كريمة محمود ياسين بتوضيح سريع عن حالته الصحية، وذلك بعد انتشار أخبار صادمة تفيد بأن وضعه متدهور للغاية.

وذكرت رانيا أن والدها لا يستطيع أن يتحرك من المنزل، وممارسة الحياة الاجتماعية مع الآخرين مثل السابق.

وشددت على أنها تحاول من وقت لآخر طمأنت الجمهور عن والدها، وفي حالة حدوث أي طارئ سوف يتم الإعلان عنه بشكل مباشر.

وكانت شهيرة زوجة محمود ياسين قد كشفت طبيعة مرض زوجها قائلة: "إنه أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".

واعتذرت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين علنا لجمال وعلاء مبارك، لعدم استطاعتها الذهاب إلى عزاء الرئيس مبارك، فكتبت رسالة عبر حسابها قائلة: "أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".

كما تحدثت بصراحة عن مرض زوجها لبرنامج "شيخ الحارة"، وقالت إنه لم يعد بإمكانه أن يعمل بعد الآن لهذا فهي ترفض كل الأعمال التي تقدم له، مشددة على إنه أعطى للفن الكثير من وقت وجهده وهذا قضاء الله.

المصدر: صحف ومواقع مصرية