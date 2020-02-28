مصر.. شقيق ووريث هيثم أحمد زكي يكسر صمته بعد اتهامات مثيرة

خرج رامي زكي شقيق الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي عن صمته، بعد أن طالته اتهامات مثيرة حول تفريطه في مقتنيات شقيقه الراحل.

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وقال رامي في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إنه يرفض الاتهامات الموجهة ضده، مشيرا إلى أنه دهش لمن شككوا في نواياه.

وعلق قائلا: "أنا عمري ما بعت أي حاجة تخص أحمد زكي، وعمري ما ها أبيع أي حاجة تخصه، أنا ناوي أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفي الآخر مصر ها تشوف اللي هعمله لأحمد زكي".

وجاءت تصريحات رامي زكي بعدما فجر الإعلامي وائل الإبراشي مفاجأة كبيرة بخصوص بيع مكتب هيثم زكي، الأمر الذي أثار غضب العديد من زملاء الراحل زكي.

وأكد رامي أنه ما من أحد يعلم عن علاقته بهيثم سواه قائلا: "هو مين يعرف إن هيثم كان ها يموت، علشان يقول أني عرفت صدفة خبر وفاته.. أنا كنت على تواصل مع هيثم ومدير أعماله يشهد على ده، وأنا أكتر واحد زعلان عليه، وكان نفسي يبقي أعظم ممثل في العالم".

المصدر: اليوم السابع