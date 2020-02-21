الموت يفجع سلطان الطرب جورج وسوف

توفيت اليوم الجمعة، السيدة فرحة متعب الصدى، والدة الفنان السوري، جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما.

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ومن المقرر أن تقام الصلاة لراحة نفس الراحلة عند الساعة الثالثة، عصر اليوم، في كنيسة مار إلياس - كفرون رفقة، في محافظة حمص، وسط غرب سوريا، على أن تقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.

RT

من جهة أخرى، تقدم عدد من الفنانين بالتعازي لسلطان الطرب وسوف بوفاة والدته، وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر":"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، رحم الله والدتك".

أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 21, 2020

والدة أبو وديع، السيّدة فرحة،

في ذِمَّة الله.

"ماما يا ماما"...

أحرّ التعازي لحبيب القلب

جورج وسّوف. pic.twitter.com/bvDZeNrSfP — نيشان (@Neshan) February 21, 2020

وكانت وسائل إعلام عدة تناقلت أن وسوف، توجه بعد غياب دام 5 سنوات، إلى قطر للقاء ابنته الوحيدة، من بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، حيث أقام حفلا غنائيا هناك.

المصدر: وسائل إعلام