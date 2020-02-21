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الموت يفجع سلطان الطرب جورج وسوف

مجتمع

الموت يفجع سلطان الطرب جورج وسوف
elcinema
"سلطان الطرب" الفنان السوري جورج وسوف
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توفيت اليوم الجمعة، السيدة فرحة متعب الصدى، والدة الفنان السوري، جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما.

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جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة في قطر بعد غياب 5 سنوات
جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة في قطر بعد غياب 5 سنوات

ومن المقرر أن تقام الصلاة لراحة نفس الراحلة عند الساعة الثالثة، عصر اليوم، في كنيسة مار إلياس - كفرون رفقة، في محافظة حمص، وسط غرب سوريا، على أن تقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.

الموت يفجع سلطان الطرب جورج وسوف
RT

من جهة أخرى، تقدم عدد من الفنانين بالتعازي لسلطان الطرب وسوف بوفاة والدته، وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر":"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، رحم الله والدتك".

وكانت وسائل إعلام عدة تناقلت أن وسوف، توجه بعد غياب دام 5 سنوات، إلى قطر للقاء ابنته الوحيدة، من بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، حيث أقام حفلا غنائيا هناك.

المصدر: وسائل إعلام 

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