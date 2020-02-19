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نانسي عجرم تثير الجدل مجددا بقتيل منزلها

مجتمع

نانسي عجرم تثير الجدل مجددا بقتيل منزلها
instagram
نانسي عجرم وصديقها الإعلامي
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أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي إيلي أبو نجم الذي، أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل، الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها.

نانسي عجرم تثير الجدل مجددا بقتيل منزلها
instagram
نانسي عجرم وصديقها
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ونشرت عجرم مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وأنت أحلى رفيق".

واعتبر العديد من المتابعين أن خطوة نانسي رد مباشر ولو بعد فترة على انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، لافتين إلى أنها تحاول سد كل الثغرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة زوجها.

نانسي عجرم تثير الجدل مجددا بقتيل منزلها
facebook
نانسي عجرم وصديقها الإعلامي

وكتب إيلي وقت تداول الصورة: "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي، وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة".

المصدر: وكالات

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