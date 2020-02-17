دراسة: زواج السعوديين من أجنبيات ينتهي بـ"التفكك الأسري"

حذرت دراسة حديثة أجرتها جمعية "أواصر" لرعاية الأسر السعودية بالخارج، من ظاهرة زواج السعوديين العشوائي بأجنبيات والآثار المترتبة على الفرد والمجتمع والدولة.

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وأوضحت الدراسة التي أجريت بعنوان "أضرار الزواج العشوائي من الخارج"، بأن "مثل هذه الحالات غالبا ما تنتهي بتفكك العائلة ويصبح الأبناء ضحايا لهذه العلاقة غير المتوازنة".

وأضافت، أن "هنالك آثارا سلبية ناتجة عن عزوف الشباب السعودي عن الزواج من مواطناتهم ونتائجه على التركيبة المجتمعية والتي تولدت عنها ظواهر مجتمعية أخرى منها ارتفاع معدلات العنوسة لدى الفتيات، ما يزيد من مشاكل المجتمع".

الحل منع الزواج من أجنبية واللي ملزم يبي يتزوج يخليها عند أهلها ويصرف عليها هي وعيالها بديرتها وترتاح #أواصر من مشاكلهم وبكذا نكون حققنا المساواة ويا دار ما دخلك شر — ابوبدر الحرقان (@hargan37) October 17, 2019

وبنت الدراسة استنتاجاتها على وقائع وشواهد لقصص وأحداث واقعية حدثت في دول عدة قام خلالها سعوديون بالزواج من غير السعوديات دون العودة للأنظمة الرسمية ومراجعة الشروط والقوانين المنظمة لهذا الزواج، وترتب عليه أن وقع هؤلاء الأشخاص وزوجاتهم وأولادهم في إشكالات عديدة معيشية، وأخرى اجتماعية، وثقافية.

ما الذي يحدث داخل الأسرة السعوديّة؟



- أمٌ تزفّ ابنتها إلى عشّ الزوجيّة

ويدها على قلبها ألاّ تعود إليها مطلّقة!



- عِشرةٌ زوجيّة لـ ١٨ عامًا وخمسة أولاد

وفجأة : خُلع!



- خلافٌ زوجي على مسائل رفاهية تنهي ٢٥ عامًا من المودّة وعددٍ من الأبناء والأحفاد!



الحكمة ملحّة وسط اتساع الأمر pic.twitter.com/DvA7wHaDZL — ناصر جبلي (@Naserjabaly) December 27, 2019

وتحرص جمعية "أواصر"، على عمل الدراسات والبحوث للتعامل مع عدد من الظواهر الاجتماعية لبناء سياسات وبرامج وحملات توعوية للشباب من الجنسين وللأهل أيضا وتستهدف المقيمين بالخارج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات الرسمية في مجال الخدمات والاستشارات القانونية والاجتماعية.

المصدر: سبق