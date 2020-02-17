اهتمام غزاوي بزواج جلعاد شاليط للمرة الثالثة منذ إطلاق سراحه!

اهتم نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة بنبأ زواج الأسير الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط للمرة الثالثة، وتباينت التعليقات إلا أن أكثرها تناول الحدث بطريقة متهكمة.

وفيما وجد البعض المناسبة فرصة للحديث عن فترة أسر جلعاد والصفقة التي خرج بموجبها، عاتبه أحدهم لعدم دعوته أهل القطاع لحضور العرس، وذكره بالأكلات الشعبية الفلسطينية التي تذوقها في فترة أسره.

שבוי בקסמה: גלעד שליט ובת זוגו, ניצן שבת, מתחתנים.מזל טוב pic.twitter.com/MvR6Nqeowb — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) February 14, 2020

واكتفى البعض بتهنئة جلعاد بهذه المناسبة، فيما هنأه أحد النشطاء واصفا إياه بـ"الغالي"، مضيفا في معرض تفسير موقفه في لهجة متهكمة: "الزلمة أكل عنا عيش وملح اي والله لما روح طلع زفة ما في عريس بغزة طلعها".

الاعلام العبري "جلعاد شاليط - اليوم يعلن عن خطوبته من صديقته التي تعرّف عليها قبل عام ونصف ؛ عِلماً انه كانت لديه صديقه سابقة استمرت العلاقة بينهما 4 سنوات وانتهت ف عام 2017 pic.twitter.com/ym58OmpDPu — حسن اصليح | Hassan (@0598196013) February 14, 2020

جلعاد شاليط يتزوج للمرة الثالثة منذ خروجه من سجون القسام بغزةhttps://t.co/t7gaLKHP3q — 🌐 NööF 🌐🇦🇪 (@Noof_600k) February 15, 2020

أتقدم بالتهنئة القلبية الحارة الى الاخ المجاهد: #جلعاد_شاليط بمناسبة الخطوبة الميمونة بالرفاء والبنين يا غالي 🤣



الزلمة أكل عنا عيش وملح 🙈🤣 اي والله لما روح طلع زفة ما في عريس بغزة طلعها 💪⁦🇵🇸⁩😉 — 7asan🔕 (@mortaga_hassan) February 14, 2020

نتقدم من الأسير المحرر جلعاد شاليط بالتهنئة بمناسبة خطوبته من صديقته نيتزان .



عقبال آروون وباقي الشباب . pic.twitter.com/PPmI7W1sKd — ~`[ Sam | ッ 🇵🇸 (@SamHameed94) February 15, 2020

المصدر: تويتر