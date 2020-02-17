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اهتمام غزاوي بزواج جلعاد شاليط للمرة الثالثة منذ إطلاق سراحه!

مجتمع

اهتمام غزاوي بزواج جلعاد شاليط للمرة الثالثة منذ إطلاق سراحه!
AFP
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اهتم نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة بنبأ زواج الأسير الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط للمرة الثالثة، وتباينت التعليقات إلا أن أكثرها تناول الحدث بطريقة متهكمة.

وفيما وجد البعض المناسبة فرصة للحديث عن فترة أسر جلعاد والصفقة التي خرج بموجبها، عاتبه أحدهم لعدم دعوته أهل القطاع لحضور العرس، وذكره بالأكلات الشعبية الفلسطينية التي تذوقها في فترة أسره.

واكتفى البعض بتهنئة جلعاد بهذه المناسبة، فيما هنأه أحد النشطاء واصفا إياه بـ"الغالي"، مضيفا في معرض تفسير موقفه في لهجة متهكمة: "الزلمة أكل عنا عيش وملح اي والله لما روح طلع زفة ما في عريس بغزة طلعها".

المصدر: تويتر

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