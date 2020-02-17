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انعقاد مهرجان سنوي للعراة في اليابان رغم تهديدات "كورونا"

مجتمع

انعقاد مهرجان سنوي للعراة في اليابان رغم تهديدات
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شارك آلاف اليابانيين في مهرجان سنوي للعراة أقيم مؤخرا في محافظة أوكاياما، على الرغم من الطقس البارد والمخاوف من انتشار عدوى فيروس "كورونا".

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واتخذ منظمو هذا المهرجان التقليدي في اليابان إجراءات احتياطية بسبب تفشي الفيروس، حيث وُفرت مواد معقمة لليدين في مدخل المعبد وفي المنطقة المحيطة.

انعقاد مهرجان سنوي للعراة في اليابان رغم تهديدات

ويطلق على هذا المهرجان الذي يتسم بالصخب اسم "هاداكا ماتسوري"، ويقام سنويا في السبت الثالث من فبراير في معبد "سيدايجي كانونون".

انعقاد مهرجان سنوي للعراة في اليابان رغم تهديدات

ويبلغ عدد المشاركين من الذكور نحو 10 آلاف، وهؤلاء ليسوا عراة تماما، بل يرتدون الحد الأدنى من الملابس، ويتمثل ذلك في مئزر ياباني وجوارب بيضاء.

انعقاد مهرجان سنوي للعراة في اليابان رغم تهديدات

ويكرس هذا المهرجان الضخم والصاخب لوفرة المحاصيل واستجلاب الرخاء والنماء والخصوبة، علاوة على وجود نشاطات مخصصة للفتيان الصغار، بهدف المحافظة على استمرار مثل هذه التقاليد التي ظهرت منذ 500 عام.

المصدر: CNN

 

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