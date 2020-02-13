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السجن عامين لامرأة حاولت فتح باب الطائرة في الجو

مجتمع

السجن عامين لامرأة حاولت فتح باب الطائرة في الجو
adobe/Pexel
صورة تعبيرية
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قضت محكمة بريطانية بسجن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما لمدة عامين، بعد محاولتها فتح باب الطائرة عندما كانت تحلق في الجو.

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وأدينت كلوي هينز، في محكمة تشيلمسفورد كراون، يوم الأربعاء 12 فبراير، بتهديد سلامة الطائرة والاعتداء على أحد أفراد طاقم الرحلة.

ووقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة "جيت 2" (Jet2)، في يونيو الماضي، والتي كانت متجهة إلى دالامان في تركيا.

وأجبرت الرحلة على العودة إلى المملكة المتحدة عندما حاولت هينز فتح باب الطائرة، ودفع ذلك سلاح الجو الملكي البريطاني إلى إرسال طائرتي "يوروفايتر تايفون" (وهي طائرات قتالية متعددة المهام)، للحاق بالطائرة قبل وقوع كارثة، ومرافقتها إلى "ستانست".

وعانت تشارلي كومبس، إحدى أفراد طاقم الطائرة، من خدوش نتيجة عراك مع هينز لمنعها من فتح الباب، حيث كانت الأخيرة تصرخ قائلة: "سأقتلكم جميعا".

وقال المدعي مايكل كريب إن هينز، التي اعترفت بالذنب في جلسة سابقة، "لم تتذكر حقيقة ما حدث" بسبب حالتها الناتجة عن خلط الكحول بالدواء.

وذكر القاضي تشارلز غراتويك، في الحكم الصادر بحق هينز، أن المسافرين المحاصرين في الطائرة في الجو "من المحتم أن يتعرضوا للضيق والخوف بسبب تصرفات أولئك السكارى ويعرضون حياتهم للخطر"، وتابع: "بالنسبة للبعض سيكون أسوأ كابوس تحقق".

وادعت شركة الطيران أن الحادثة كلفتها 86 ألف جنيه إسترليني (نحو 111 ألف دولار أمريكي).

المصدر: إندبندنت

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