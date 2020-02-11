حفيد ملكة بريطانيا يعلن طلاقه

أعلن حفيد الملكة إليزابيث الثانية، بيتر فيليبس، وزوجته، أوتومن، أنهما بصدد الطلاق، وسوف يتقاسمان حضانة ابنتيهما، سافانا (9 سنوات)، وإيسلا (7 سنوات) مناصفة.

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وكانا قد تزوجا في ويندسور عام 2008، ووفقا للمتحدث باسمهما، فإن القرار تم اتخاذه بعد عدة أشهر من المناقشة، حيث أخبرا الملكة والعائلة العام الماضي.

وتابع المتحدث: "لقد توصل الثنائي إلى استنتاج أن ذلك هو الحل الأفضل لحياة الطفلتين، ومن أجل صداقة مستمرة، وذلك بعد عدة أشهر من المناقشات. وعلى الرغم من أنه خبر محزن، إلا أنه قرار ودي، حيث ستبقى أولوية الزوجين الحفاظ على رفاهية وتربية ابنتيهما الرائعتين، سافانا وإيسلا".

وأشار المتحدث إلى أن العائلتين تشعران بحزن طبيعي من هذا الإعلان، إلا أنهما "تدعمان بشكل كامل بيتر وأوتومن في قرارهما بالحضانة المشتركة للطفلتين".

ويعيش بيتر وأوتومن في غلوسترشاير لتربية الطفلتين.

المصدر: سكاي نيوز