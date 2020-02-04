"الراقصة السعودية يتهجم على الكويت" هاشتاغ يتصدر "تويتر" بالخليج

تصدر هاشتاغ "الراقصة يتهجم على الكويت" عناوين الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" و"فيسبوك" وظهر الهاشتاغ بعد نشر أحد المشاهير السعوديين فيديو على موقع "سناب شات".

وأبدى نجم تطبيق "سناب شات" السعودي مطلق السلطان، في مقطع الفيديو الذي نشره استياءه وغضبه من تعليقات مواطنين كويتيين حول إقامة عدد من الحفلات الغنائية في السعودية، وعبر عن رأيه بطريقة ساخرة، أثارت غضب معظم المواطنين السعوديين على "تويتر".

وأثار الفيديو جدلا وغضبا، دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملة ضده ونعته بـ"الراقصة".

مشهور ع رقص وتقليد البنات

والدلع والنعومه ابرز صفاتك



يعني لو تلبس حجاب وعبات

ما فرقوا بينك وبين خواتك :) #الرقاصه_يتهجم_على_الكويتpic.twitter.com/9UF9fBkkx0 — ‏ْ (@3azmi22) February 3, 2020

وعبر مواطنون سعوديون عن رفضهم لهذه الطريقة "غير العقلانية"، من خلال التأكيد على أنه لا يحق لأحد أن يمس العلاقة بين الشعبين، وأكدوا رفضهم لأسلوب السلطان وتقدموا باعتذار للشعب الكويتي.

وفي هذا السياق كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة الكويتية لدى المملكة العربية السعودية لمتابعة ما تم تداوله من إساءات للكويت من قبل مواطن سعودي عبر مقطع فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إساءته للكويت".

انشاالله تكون عبرة لمن لا يعتبر ولا يحشم !؟!!



محشومين اخوانا السعودين ✋🏼#الرقاصه_يتهجم_على_الكويتpic.twitter.com/Kzj94etBaA — Nouf ab,al_juhaidly (@liongirl878) February 4, 2020

ويعد مطلق السلطان أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" ويبدي اهتماما خاصا بعالم الموضة والأزياء، كما اشتهر بتقديم مقاطعه المصورة بطريقة كوميدية، لذلك يحظى بشعبية واسعة بين الشباب ويتابعه عدد كبير من المراهقين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي+الراي الكويتية