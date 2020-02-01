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مصر.. مصرع عروسين "ليلة الدخلة"

مجتمع

مصر.. مصرع عروسين
Reuters UK
عروسان
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لقي عروسان مصريان مصرعهما بسبب تسرب الغاز داخل شقتهما شمال القاهرة ما أدى إلى اختناقهما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وتلقت فرق الإسعاف بالقاهرة بلاغا من أسرتي العروسين يفيد باكتشاف جثتيهما في الصباح الذي أعقب ليلة الدخلة، لينتقل رجال الأمن إلى المكان، ويكتشفوا حدوث تسرب غاز داخل الشقة، نتج عنه وفاة العروسين نتيجة للاختناق.

واستبعدت التحقيقات الأولية أي شبهة جنائية، حيث أكدت المعاينة سلامة جميع منافذ ومخارج الشقة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة.

 المصدر: وسائل إعلام مصرية

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