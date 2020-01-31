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السلطات الصينية تدعو سكانها للتخلي عن إقامة الأعراس في 02.02.2020

مجتمع

السلطات الصينية تدعو سكانها للتخلي عن إقامة الأعراس في 02.02.2020
Twitter.com
صورة أرشيفية
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دعت السلطة الصينية سكانها إلى تأجيل حفلات الزفاف المخطط لإقامتها في أجمل تاريخ للعام الجاري وهو 02.02.2020

أعلن ذلك ناطق باسم وزارة الإدارة المدنية الصينية وأوضح أن الحفلات المخطط لإقامتها في هذا اليوم الجميل يمكن أن تشكل خطورة على المشاركين فيها لتفشي مرض الالتهاب الرئوي القاتل الذي يسببه فيروس "كورونا".

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يذكر أن التاريخ 02.02.2020 لا يعتبر في الصين جميلا فحسب بل ومرتبطا بجملة "أحبك". لذلك فإن عدد الراغبين في عقد القران في هذا اليوم بالذات أكبر من أي يوم آخر، مع العلم أن مجموعة كهذه من الأرقام لن تتكرر إلا بعد مرور ألف عام.

يذكر أن سلطات بعض مناطق البلاد قدمت توصيات بعدم إقامة فعاليات جماعية في هذا اليوم. أما سلطات محافظتي هوبي وبكين فألغت كل الفعاليات الجماعية رسميا.

وشددت السلطات على ضرورة التعقيم الصحي للمنشآت والقاعات التي تقام فيها الحفلات وغيرها من الفعاليات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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