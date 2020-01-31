الملياردير الياباني يوقف بحثه عن فتاة تشاركه رحلة الفضاء "لأسباب شخصية"

ألغى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، بحثه عن "حبيبة" لمشاركته في رحلة إلى الفضاء، بعد تلقيه طلبات من 27722 فتاة.

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وأطلق الملياردير الياباني البالغ من العمر 44 عاما، رحلة بحث عن صديقة تنضم إليه في رحلة حول القمر في عام 2023 أو ما بعده، كأول راكب خاص في رحلة تقدمها شركة الفضاء "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك.

وكان مقررا تحويل رحلة بحثه هذه عن فتاة عزباء تتجاوز العشرين من العمر لتكون حبيبته، إلى برنامج تلفزيوني يعرض عبر الإنترنت، ولكنه قرر تبديد آمال الآلاف من العذارى في نهاية المطاف "لأسباب شخصية".

وكتب مايزاوا باللغة الإنجليزية على حسابه عبر "تويتر": "على الرغم من تصميمي الحقيقي والصادق تجاه العرض، كان هناك جزء مني ما زال لديه مشاعر مختلطة حول مشاركتي".

وأضاف: "إن التفكير بأن 27722 أنثى، انفقن وقتهن الثمين في تقديم الطلب، يجعلني أشعر بالندم الشديد".

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

ويُعرف مايزاوا، الرئيس السابق لشركة الأزياء على الإنترنت Zozo، بميله إلى الأعمال الدعائية المثيرة، بما في ذلك تقديم الأموال للناس على "تويتر"، حيث أعلن في وقت سابق من شهر يناير، أنه سيمنح مبلغ مليون ين، ما يعادل 9 ملايين دولار، إلى 1000 متابع تم اختيارهم بشكل عشوائي من أولئك الذين أعادوا نشر تغريدة تعود ليوم رأس السنة الجديدة، مع تتبع تأثير هذه الأموال المجانية، من خلال استطلاعات الرأي الدورية.

وصرح مايزاوا عبر "يوتيوب": "بأنها تجربة اجتماعية خطيرة"، مضيفا أنه يأمل أن تجذب اهتمام الأكاديميين والاقتصاديين.

المصدر: ديلي ميل