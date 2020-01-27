مصر.. الحكم بالسجن عامين على فنانة مشهورة

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر برد طعن المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" في قضية عدم سداد الضرائب بمبلغ مليون و827 ألفا و210 جنيهات، وذلك لعدم حضور المتهمة.

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وكانت المحكمة قضت بالحكم الصادر يوم 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسي سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة المذكورة، في الحكم السابق، تهمة التهرب الضريبي وإخفاء إدارة عملها، بالإضافة إلى إقامة عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه مصري.

وقال المحامي بالنقض خالد محمد، إن القانون ينص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه وأن لا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم دفعها، كل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

المصدر: اليوم السابع