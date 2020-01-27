 
مباشر

مصر.. الحكم بالسجن عامين على فنانة مشهورة

مجتمع

مصر.. الحكم بالسجن عامين على فنانة مشهورة
Reuters
دار القضاء العالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5me

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر برد طعن المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" في قضية عدم سداد الضرائب بمبلغ مليون و827 ألفا و210 جنيهات، وذلك لعدم حضور المتهمة.

مصر.. الحكم بالسجن عامين على فنانة مشهورةالمطربة بوسي
إقرأ المزيد
مصر.. حبس فنان مشهور بسبب فنانة سورية
مصر.. حبس فنان مشهور بسبب فنانة سورية

وكانت المحكمة قضت بالحكم الصادر يوم 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسي سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة المذكورة، في الحكم السابق، تهمة التهرب الضريبي وإخفاء إدارة عملها، بالإضافة إلى إقامة عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه مصري.

وقال المحامي بالنقض خالد محمد، إن القانون ينص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه وأن لا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم دفعها، كل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض