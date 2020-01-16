 
مباشر

وفاة ممثل سوري بشكل مفاجئ أثناء التصوير

مجتمع

وفاة ممثل سوري بشكل مفاجئ أثناء التصوير
Reuters ISMAIL ZITOUNY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2yw

توفي الممثل السوري الشاب محمود بلال، في مدينة اسطنبول التركية، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني.

إقرأ المزيد
غضب بعد وفاة طفلة سورية بسبب مشهد في مسلسل عربي (صور)
غضب بعد وفاة طفلة سورية بسبب مشهد في مسلسل عربي (صور)

وفجع الموت أسرة مسلسل "عروس بيروت"، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري، الذي يشارك في العمل، على إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي بشكل سريع.

وكان الفنان محمود بلال قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.

ونعاه عدد كبير من الفنانين وكل أسرة المسلسل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وفاة ممثل سوري بشكل مفاجئ أثناء التصويرالممثل السوري محمود بلال

وتتواجد أسرة مسلسل "عروس بيروت"، حاليا في تركيا، حيث تصور الجزء الثاني من العمل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا