حزب "روسيا الموحدة" يدحض أنباء عن دفع ربات المنزل الروسيات ضرائب

علق النائب الأول لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي، أندريه إيسايف، على مبادرة تقدم بها عضو الحزب، سيرغي فوستريتسوف، بشأن إجبار ربات المنزل الروسيات على دفع الضرائب.

وقال إن تلك المبادرة عبارة عن موقف شخصي لفوستريتسوف. أما الحزب وكتلته في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فلا يؤيداها.

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وأوضح قائلا إن، سيرغي فوستريتسوف، لم يقدم اقتراحه ليبحث في اجتماع كتلة الحزب في البرلمان. وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن حزب "روسيا الموحدة" يتخذ دائما موقفا حذرا من ضرائب إضافية تفرض على المواطنين، إذ أن هذا الأمر جدي ومؤلم".

وأشار بصورة خاصة إلى أن قرارا كهذا لا يتخذ سريعا وحتى طرحه للبحث يمكن أن يثير تساؤلات كثيرة.

يذكر أن النائب في مجلس الدوما وعضو حزب "روسيا الموحدة"، سيرغي فوستريتسوف، كان قد شدد في وقت سابق على ضرورة إجبار ربات المنزل الروسيات على دفع الضرائب كمواطنات يعملن لحسابهن، إذ أنهن لا ينتمين إلى أي فئة اجتماعية، ومع ذلك يتلقين استحقاقات ومكافآت.

المصدر: نوفوستي