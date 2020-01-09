توسيع دائرة التحقيق في قضية مقتل شاب في منزل نانسي عجرم على يد زوجها

قال موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني، إن القضاء قرر توسيع التحقيق في قضية مقتل شاب على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، لجلاء بعض النقاط الغامضة والملتبسة.

وبتكليف من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تقوم مفرزة تحري جونية بالتوسع في التحقيق، بحسب ما أفاد به المحامي أشرف الموسوي في اتصال مع "ليبانون ديبايت".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، منذ الأحد الماضي، أن لصا اقتحم منزل نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" وأن زوجها، فادي الهاشم، تبادل معه إطلاق الرصاص وقتله على الفور. وذكرت وسائل الإعلام أن القتيل يحمل الجنسية السورية، وقال البعض إنه جاء بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمستحقات لقاء عمله في منزل الفنانة.

وأخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.

المصدر: وكالات