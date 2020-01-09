والد ميغان يكسر صمته بعد إعلان "التخلي عن الملكية"
قال والد ميغان ماركل إنه يشعر "بخيبة أمل" من قرار ابنته وزوجها الأمير هاري بالانسحاب والتخلي عن الملكية.
وفي حديثه مع Us weekly بعد ساعات من إعلان دوق ودوقة ساسيكس المثير للجدل، قال توماس ماركل (74 عاما)، الذي لم يتحدث مع ابنته ميغان من قبل زواجها من الأمير هاري في عام 2018: "سأقول ببساطة إنني أشعر بخيبة أمل".
وبدأت علاقة توماس وميغان بالتدهور بعد رصده مع مصور، يقوم بإعداد لقطات في مقهى للإنترنت. وزعم أن الصور صُممت لتحسين صورته وتوسل من أجل المغفرة.
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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
وتحدث لـ"Good Morning Britain" عن محادثة هاتفية مع الزوجين بعد ذلك، وقال: "تحدثت إليهما معا واعتذرت. أدركت أنه خطأ لا يمكن غفرانه".
وعلى الرغم من ابتعاد الدوق والدوقة عن العائلة المالكة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى كسب الملايين في صفقات المصادقة.
وفي حديثه مع "ميرور"، قال خبير العلاقات العامة رون تروسيان، الرئيس التنفيذي لشركة العلاقات العامة 5WPR ومقرها نيويورك: "هذا الخبر، على الرغم من إثارته لدهشة الكثيرين، لا ينبغي أن يكون بمثابة صدمة بالنظر إلى أن القرائن كانت موجودة منذ شهور. وسيرى الكثيرون ذلك على أنه مثابة هجرة هاري للعائلة، مع زيادة غضب دافعي الضرائب من الإنفاق الملكي. ويتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا القرار سيمنح ميغان وهاري الصورة الشخصية التي يبدو أنهما يتوقان إليها".
وعندما فاجأ هاري وميغان المتابعين الملكيين بإعلانهما، أوضح موقع الزوجين الإلكتروني أنهما يريدان "كسب دخل مهني، وهو ما يحظر عليهما في الوضع الحالي".
وفي قسم "التمويل" على موقع Sussex Royal الرسمي، يُسلط الضوء على رغبة هاري وميغان في إنشاء "مساع خيرية" جديدة وتحقيق "الاستقلال المالي".
ويقول البيان: "إن دوق ودوقة ساسيكس يعتزان بعملهما ويلتزمان بمواصلة مساعيهما الخيرية بالإضافة إلى إنشاء مساع جديدة".
وفي وقت سابق، هز دوق ودوقة ساسيكس العالم الملكي ببيان على صفحتهما في "إنستغرام"، قائلين إنهما يخططان لتقسيم الوقت بين أمريكا الشمالية وبريطانيا، مع الاستمرار في الوفاء بالواجب تجاه الملكة، والكومنويلث.
المصدر: ميرور