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تركي آل الشيخ يحقق في استضافة صلاح الأخفش لإحياء حفل بالسعودية

مجتمع

تركي آل الشيخ يحقق في استضافة صلاح الأخفش لإحياء حفل بالسعودية
Reuters / Faisal Nasser
السعودية
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رفضت السعودية، على لسان رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.

ووعد آل الشيخ بالتحقيق في موضوع استضافة صلاح الأخفش. وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالا".

واعترض مغردون سعوديون على مشاركة الفنان الأخفش في مهرجان أنغامي، وهو ما جعل هيئة الترفيه تلغي دعوة الأخفش لحضور الحفل.

وقال المغردون إن الفنان الأخفش أساء للسعودية في أغان سابقة.

وكان الأخفش دعا جمهوره في المملكة العربية السعودية لانتظاره، يوم 2 يناير المقبل، ضمن احتفالية مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة.

المصدر: RT

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