مقتل 6 أشخاص إثر "مجزرة مرورية" بالجزائر (صور)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح في حادث مرور وقع اليوم الجمعة بمدينة وادي سوف الجزائرية، وفقا لما أفادت به الحماية المدنية.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم (48 - أ) الرابط بين بلدة الرقيبة وبلدة جامعة، إثر اصطدام عنيف بين سيارة وشاحنة من الوزن الخفيف، مخلفا مقتل 6 أشخاص على الفور وإصابة خمسة آخرين.

ونُقل الضحايا إلى قسم حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلاني بوادي سوف، فيما حول الجرحى إلى قسم الحالات المستعجلة بنفس المستشفى.

من جهتها، فتحت القوات الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية