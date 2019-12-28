الروس يفضلون إهداء الهواتف الذكية في عيد رأس السنة

لا تزال الهواتف الذكية تحتل المركز الأول في تصنيف الهدايا التي يقدمها الروس بمناسبة حلول عيد رأس السنة.

واشترى المواطنون الروس في فترة تسبق الاحتفالات بعيدي رأس السنة والميلاد نحو 200 ألف هاتف ذكي من مختلف الأنواع حيث أنفقوا نحو 4.4 مليار روبل (نحو 68 مليون دولار).

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وعلى سبيل المقارنة فإن الروس اشتروا في الفترة نفسها ما يزيد عن 40 ألف حاسوب لوحي (لاب توب) وأنفقوا 1.7 مليار روبل (26 مليون روبل).

وقال ناطق باسم شبكة المتاجر "سفيازنوي" الروسية للأجهزة الإلكترونية في حديث أدلى به يوم 26 ديسمبر لوكالة "تاس" الروسية إن الهواتف الذكية أصبحت العام الجاري أكثر هدايا رأس السنة شعبية ضمن سكان روسيا. وأضاف أن أكثر موديلات الهواتف الذكية شعبية لدى المشترين الروس هي Redmi 7A و Apple iPhone الـ11. ويبلغ السعر المتوسط الذي يدفعونه مقابل شراء الهواتف الذكية 22 ألف روبل.

أما أكثر أجهزة لاب توب شعبية في الفترة التي تسبق عطلة رأس السنة وعيد الميلاد فهو موديل Lenovo Ideapad بسعر 39 ألف روبل.

وإضافة إلى ذلك فهناك هدية أخرى يفضل الروس تقديمها في عيد رأس السنة وهي سماعة الهاتف الذكي التي قد اشتروها بمبلغ 600 مليون روبل حيث بلغ سعرها المتوسط نحو 4 آلاف روبل.

المصدر: لايف. رو